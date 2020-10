По данным регионального Минздрава, суточный прирост заболевших пневмонии составил 249 человек. Также за прошедший день 267 пациентов выписаны из больниц с выздоровлением.

Отметим, что коронавирусом за минувшие сутки заразились 85 человек. В больницах республики находятся 197 пациентов. Из них в тяжелом состоянии девять человек, двое – на ИВЛ. На амбулаторном лечении находятся 742 человека. За сутки больничный лист закрыли 52 людям. Новых случаев смерти от коронавируса не зарегистрировано. Напомним, накануне было зарегистрирована у 192 новых случаев заболевания пневмонией. Из медучреждений, по данным ведомства, выписались 153 пациента с внебольничной пневмонией.

