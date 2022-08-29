Лагерь в Башкирии, где ранее дети заразились лихорадкой, не стали закрывать

Лагерь в Башкирии, где ранее дети заразились лихорадкой, не стали закрывать
Лагерь в Башкирии, где ранее дети заразились лихорадкой, не стали закрывать
Вчера, 20:35ОбществоАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
О судьбе лагеря «Спутник», где ранее две девочки заразились мышиной лихорадкой, сообщает телеграм-канал Mash Batash

Лагерь «Спутник» в городе Салават не закроют по решению суда. Предположительно, несколькими неделями ранее две девочки, отдыхавшие в ДОЦ, заразились там мышиной лихорадкой. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.

Ранее сообщалось, что на территории лагеря проводят проверки сотрудники Роспотребнадзора и Следственного комитета республики. Планировалось приостановить деятельность детско-оздоровительного учреждения для установления всех деталей случившегося.

Было заведено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, а также направлено ходатайство в суд, в котором впоследствии было отказано ввиду того, что подобные решения выносятся в рамках гражданских дел. Отмечается, что 29 августа — это последний день, когда сотрудники СК могут обжаловать решение суда и приостановить деятельность лагеря. Однако в настоящий момент в этом уже нет необходимости — в лагере уже завершилась финальная третья смена.

Напомним, две девочки в возрасте 10 и 15 лет отдыхали в лагере «Спутник» в июле этого года. Позднее обе они почувствовали недомогание и были госпитализированы с высокой температурой и отёками. У старшей из девочек на фоне заболевания начались проблемы с сердцем, а также едва не отказала почка.

Было возбуждено уголовное дело. По итогам проверки Роспотребнадзора, на территории лагеря нашли грызунов, однако те, согласно результатам экспертизы, не являлись переносчиками заболевания. В администрации лагеря, в свою очередь, предположили, что девочки могли заразиться во время пикников, которые родители часто устраивают неподалёку от лагеря во время так называемых «родительских дней».

Отметим, что ранее в Башкирии из-за заболевшего мышиной лихорадкой ребёнка закрыли лагерь «Салют» в Стерлитамакском районе республики. По результатам проверки Роспотребнадзора было выявлено, что предельно допустимая концентрация мышей на территории ДОЦ была нарушена, а как следствие нарушены были и санитарные нормы.

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