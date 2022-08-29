Лагерь в Башкирии, где ранее дети заразились лихорадкой, не стали закрывать

Было заведено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, а также направлено ходатайство в суд, в котором впоследствии было отказано ввиду того, что подобные решения выносятся в рамках гражданских дел. Отмечается, что 29 августа — это последний день, когда сотрудники СК могут обжаловать решение суда и приостановить деятельность лагеря. Однако в настоящий момент в этом уже нет необходимости — в лагере уже завершилась финальная третья смена.