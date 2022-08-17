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Из-за ребенка заболевшего мышиной лихорадкой в Башкирии закрыли детский лагерь

17 августа 14:42
Фото: пресс-служба УФССП по Башкирии
О том что деятельность детского оздоровительного лагеря «Салют» из-за «мышки» у ребенка приостановили на 15 суток рассказали в пресс-службе УФССП по Башкирии 17 августа.

В Башкирии уже во втором лагере отдыхают дети заболевают мышиной лихорадкой. на этот раз на больничную койку с мышиной лихорадкой попал 16-летний ребенок, который отдыхал в загородном оздоровительном лагере «Салют» в Стерлитамакском районе Башкирии.

Приставам о произошедшем сообщили в центре гигиены и эпидемиологии, после выявления у отдыхающего «мышки» стерлитамакский Роспотребнадзор провел расследование и вышел на лагерь, где предельно допустимая концентрация мышей была нарушена, а как следствие нарушены были и санитарные нормы За это уже суд признал лагерь виновным в административном правонарушении и постановил закрыть «Салют» на 15 суток.

Детей на момент опечатывания калитки лагеря там уже не было, а директора учреждения предупредили о последствиях которые последует в том случае, если решение суда не будет исполнено.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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