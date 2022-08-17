Из-за ребенка заболевшего мышиной лихорадкой в Башкирии закрыли детский лагерь

Приставам о произошедшем сообщили в центре гигиены и эпидемиологии, после выявления у отдыхающего «мышки» стерлитамакский Роспотребнадзор провел расследование и вышел на лагерь, где предельно допустимая концентрация мышей была нарушена, а как следствие нарушены были и санитарные нормы За это уже суд признал лагерь виновным в административном правонарушении и постановил закрыть «Салют» на 15 суток.