Минздрав Башкирии представил новые данные о пациентах с внебольничной пневмонией.

За прошедшие сутки зарегистрировано 192 новых случаев заболевания. Из медучреждений, по данным ведомства, выписались 153 пациента с внебольничной пневмонией. Также отметим, что в республике увеличилось количество заболевших коронавирусом. Минздрав Башкирии сообщал о 83 случаях. Всего с начала пандемии Covid-19 был выявлен у 10330 человек. Напомним, вчера сообщалось о 187 заболевших внебольничной пневмонией.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter