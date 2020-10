В Башкирии собираются провести World Travel Technology Awards

Башкирия может стать площадкой для проведения премии в области туризма World Travel Technology Awards. Реализацию проекта обсудили на совещании с основателем конкурса Грэмом Куком.

Как отметил министр экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Рустам Муратов, одна из главных задач республики — войти в топ-5 регионов России по пассажиропотоку. Республика Башкортостан — действительно уникальный с точки зрения природы регион, поэтому нам очень важно, чтобы об этом узнали во всем мире. Мы работаем над этим — создали геопарки, привлекаем инвесторов для развития придорожного сервиса, сказа он. Грэм Кук высоко оценил команду Башкирии, которая работает с современными тенденциями и технологиями. Он планирует сделать Уфу туристическим центром. Моя идея в том, чтобы сделать Уфу новым Давосом, «меккой туризма» и центром притяжения. Но для того, чтобы Давос стал таковым, ему потребовалось порядка 30 лет, чтобы вырастить бренд и дорасти до того уровня, которого он достиг сейчас, пояснил Грэм Кук. Премия World Travel Awards учреждена в 1993 году. Она нацелена на обновление цифровизации туризма во всем мире за счет объединения высокотехнологичных компаний и проектов. Напомним, вчера на заседании президиума чиновники решили направить дополнительные субсидии НКО, которые организовывают экскурсии и познавательные туры для пенсионеров. Кроме того, поддержку планируют оказать в техническом плане, например, в разработке дизайна, схем размещения, эскизов, макетов, установке систем навигации.

