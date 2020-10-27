В Башкирии собираются провести World Travel Technology Awards

Моя идея в том, чтобы сделать Уфу новым Давосом, «меккой туризма» и центром притяжения. Но для того, чтобы Давос стал таковым, ему потребовалось порядка 30 лет, чтобы вырастить бренд и дорасти до того уровня, которого он достиг сейчас, пояснил Грэм Кук.