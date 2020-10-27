Власти Башкирии выделят дополнительные субсидии для туристических организаций

Так, дополнительные средства в виде помощи от государства смогут получить организации, которые проводят экскурсии и познавательные туры для пенсионеров. Помимо этого, планируется поддержать и тех, кто будет проводить мероприятия по аналитическим исследованиям, разработке дизайна, схем размещения, правил интеграции, технологических решений, эскизов, макетов, производству, монтажу и разработке, и реализации системы туристской навигации.