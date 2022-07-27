«Сестренка», «Семья года»: фильмы, снятые в Башкирии и других регионах России

Зрителям российского кино привычно видеть в кадре Москву во всех ее разнообразных ракурсах, а также исторический Петербург. Однако фильмы снимаются не только про столицы, и в последнее время на экраны выходит немало региональных историй, в которых место действия имеет значение.

Вместе с онлайн-кинотеатром KION рассказываем про такие фильмы. «Семья года» Башкирский режиссер Айнур Аскаров засветился в российской киноиндустрии несколько лет назад, сняв фильм «Из Уфы с любовью», который с огромным успехом прошел в кинотеатрах Башкирии и добрался до проката по всей стране. Его новый фильм «Семья года» - тоже история про родной для режиссера край. Это комедийное роуд-муви, которое позволит разглядеть дороги Башкирии и посмеяться над историями, которые происходят в пути. По сюжету многодетная семья Рахматуллиных, погрязшая в долгах, едет на конкурс «Семья года». Они уверены, что главный приз конкурса – это их последний шанс спастись от полного финансового краха. «Марафон желаний» В комедии Даши Чаруши, в создании которой принимал участие комик Александр Гудков, сошлись несколько городов: Воронеж, Ханты-Мансийск и Петербург. Именно из Воронежа маникюрщица Марина летит на тренинг Елены Блиновской в далекий Ханты-Мансийск, но задерживается на пересадке в аэропорту Пулково, где и встречает свою новую любовь. Основное действие фильма происходит именно в Пулково – настоящем, а не павильонном. Это, кстати, одно из редких появлений петербургского аэропорта в нашем новом кино. «Сестренка» Еще один башкирский фильм с одной из многообещающих юных актрис Мартой Кесслер снят по повести башкирского же военного писателя Мустая Карима. Деревенский мальчик Ярик с ждёт возвращения с отца-военного, которого он никогда не видел. Но однажды мать привозит к ним сиротку Оксану, которой сложно привыкнуть к новой обстановке: она до сих пор не отошла от потери родителей, а местные в башкирской деревне говорят на незнакомом ей языке. Забота и любовь приёмной семьи, а также дружба Ярика помогают ей стать здесь родной. «Я худею» Фильм с Сашей Бортич, ради которого она сначала набирала, а потом сбрасывала вес, был снят в кинематографичном и солнечном Нижнем Новгороде и его окрестностях. История получилась цельной, ведь действие комедии также происходит в Нижнем. Кондитер Аня любит своего парня Женю, но Женя любит фитнес, причем настолько, что однажды он бросает располневшую Аню. Прорыдав с пачкой чипсов, девушка решает заняться собой, и с помощью новых друзей приходит к освобождающим выводам. «Супербобровы» Комедию про семейство российских супергероев с российского юга снимали тоже на юге: в Геленджике и Новороссийске, а также во Владимире и Подмосковье. Однако на первом плане тут именно Краснодарский край, в котором и происходит эта фантастическая история. Получив удар метеоритом наподобие челябинского, увязшие в долгах и кредитах Бобровы получают суперсилы и решают использовать их не во благо человечеству, а ради ограбления банка. Единственная закавыка: сверхспособности у героев проявляются только тогда, когда вся семейка в сборе. Поэтому Бобровым, которые друг друга еле выносят, предстоит серьезно подумать о семейных ценностях.

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