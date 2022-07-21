МТС поможет бизнесу Башкортостана проводить вебинары и виртуальные мероприятия

МТС поможет бизнесу Башкортостана проводить вебинары и виртуальные мероприятия
МТС поможет бизнесу Башкортостана проводить вебинары и виртуальные мероприятия
Вчера, 16:04ЭкономикаФото: MTC
Компания МТС приобрела контрольный пакет акций группы компаний Webinar (бренды Webinar Meetings, Webinar.ru, We.Study, COMDI) — крупнейшего российского разработчика решений для видеовстреч, вебинаров и онлайн-мероприятий.

Это позволит бизнесу Башкортостана проводить обучающие мероприятия или совещания, загружать презентации, подключать интерактивную доску Miro и работать в ней, не покидая сервис. Участники могут общаться в чате или выходить в эфир.

Webinar основана в 2008 году и является лидером среди российских решений на рынке видеоконференцсвязи (ВКС) и корпоративных видеосервисов. За последние 12 месяцев продуктами Webinar воспользовались более 22 миллионов пользователей, за всё время клиентами стали более 10 000 организаций. Сервисы Webinar зарегистрированы в реестре отечественного ПО и имеют собственную серверную инфраструктуру на территории России.

«Иностранные компании уходят с российского рынка, на их место должны прийти качественные решения отечественных компаний. В Webinar Meetings есть инструменты для мозговых штурмов, опросов, автоматической рассылки приглашений, напоминаний и ссылок на материалы, а также создания лендингов под встречу. Уверен, что бизнес Башкортостана по достоинству оценит максимально удобный сервис», — отметил директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.

Webinar будет функционировать как отдельная структура в Группе МТС и продолжит управляться текущей командой. Сделка получила все корпоративные одобрения и разрешение ФАС.

Webinar предлагает продукты в облачном или коробочном решении: Webinar Meetings — сервис для онлайн-встреч и совещаний; Webinar — платформа для проведения вебинаров и онлайн-мероприятий; We.Study — платформа для организации смешанного обучения сотрудников, клиентов, партнеров и студентов. Также в состав Webinar входит подразделение COMDI, обеспечивающее проведение крупных виртуальных и гибридных мероприятий на собственной стриминговой платформе. Webinar является резидентом инновационного центра «Сколково».

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