Гонорары на фестивале в Уфе, навес за 1,48 миллиарда и распродажа в IKEA

Стали известны размеры гонораров звезд на фестивале «Сердце Евразии» в Уфе. Общая сумма расходов на проведение фестиваля составила 20,7 млн рублей. Самую большую сумму — 10 млн рублей — заплатили за аренду светового, звукового, светодиодного оборудования и сценических конструкций. Затем следуют гонорары приглашенным хедлайнерам. Так, выступление «Дискотеки Аварии» обошлось филармонии в 3 млн рублей, а Трофима — в 2,89 млн. Участие в фестивале группы «Пицца» стоило 1,12 млн рублей.
В Уфе после обращения прокуратуры расселят дом, сгоревший еще два года назад. Пожар в доме № 22 на улице Софьи Перовской произошел в июле 2020 года, без жилья остались восемь семей. Им выплатят компенсации, рассчитанные исходя из рыночной стоимости объектов. Семьи, которые проживали в доме по договорам социального найма, получат благоустроенные квартиры. После этого здание снесут.
В Уфе перед зданием аэропорта хотят построить навес на 600 мест за 1,48 миллиарда рублей. Конструкция соединит между собой три терминала. Как сообщается в документации закупки, «навес является отдельно стоящим сооружением и служит повышению уровня комфорта прибывающих пассажиров», также он будет являться защитой от осадков. Подрядчика для проведения работ отберут 14 июля.
«Нам проще вас на родину отправить»: глава Башкирии «подколол» министра ЖКХ Марзаева. Радий Хабиров прокомментировал «хитрые глаза» Алана Марзаева на совещании в правительстве в понедельник, 27 июня. Получилось несколько двусмысленно. В правительстве обсуждали вопрос о строительстве полилингвальных школ в регионе. После доклада по этому вопросу глава региона отметил, что в таких школах формируется «элита республики». Предполагаем, что Радий Хабиров видимо, имея в виду, что осетинский язык не будут включать в образовательный контур полилингвальных школ.
В Уфе ищут сотрудников IKEA, готовых за вознаграждение выкупить товары с распродажи. В сети появились объявления о поиске сотрудников IKEA, которые были бы готовы за вознаграждение выкупить и передать товары шведской мебельной сети, объявившей ранее о своем уходе из России. Объявления по поиску сотрудников IKEA, готовых за вознаграждение выкупить и передать товары с распродажи были опубликованы ранее на «Авито».