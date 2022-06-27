«Нам проще вас на родину отправить»: глава Башкирии «подколол» министра ЖКХ Марзаева

«И она, подчеркиваю, не только башкирская. Она и татарская, безусловно, русская, марийская, чувашская… Вот Алан Викторович сидит улыбается, и по хитрым глазам вижу… Но вас мало осетин еще здесь, поэтому не до школы. Нас проще вас на родину отправить, чем здесь…», — сказал Радий Хабиров, видимо, имея в виду, что осетинский язык не будут включать в образовательный контур полилингвальных школ.