Стали известны размеры гонораров звезд на фестивале «Сердце Евразии» в Уфе

Стали известны размеры гонораров звезд на фестивале «Сердце Евразии» в Уфе
Стали известны размеры гонораров звезд на фестивале «Сердце Евразии» в Уфе
Сегодня, 13:53ОбществоНаталья БалыковаФото: мэрия Уфы
Информация указана в материалах госзакупки.

Контракты заключили с единственным поставщиком, заказчиком выступила Башкирская государственная филармония. Общая сумма расходов на проведение фестиваля составила 20,7 млн рублей. В нее вошли такие статьи, как художественное оформление сцены, аренда светового, звукового, светодиодного оборудования и сценических конструкций, услуги по организации мероприятия, а также гонорары за выступления звезд.

Самую большую сумму — 10 млн рублей — заплатили за аренду светового, звукового, светодиодного оборудования и сценических конструкций. Затем следуют гонорары приглашенным хедлайнерам. Так, выступление «Дискотеки Аварии» обошлось филармонии в 3 млн рублей, а Трофима — в 2,89 млн. Участие в фестивале группы «Пицца» стоило 1,12 млн рублей.

Салют оказался сравнительно не дорогим.
Фото:мэрия Уфы

Организация и проведение мероприятия обошлась еще в 2,66 млн рублей, обеспечение правопорядка на фестивале — в 400 тысяч, художественное оформление сцены — в 750 тысяч.

Кроме того, 500 тысяч ушло на фейерверк, еще столько же заплатили за видеосъемку мероприятия и его освещение на телеканале «БСТ» и в социальных сетях.

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