В Уфе ищут сотрудников IKEA, готовых за вознаграждение выкупить товары с распродажи

В Уфе ищут сотрудников IKEA, готовых за вознаграждение выкупить товары с распродажи
В Уфе ищут сотрудников IKEA, готовых за вознаграждение выкупить товары с распродажи
Сегодня, 15:32ОбществоАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
В сети появились объявления о поиске сотрудников IKEA, которые были бы готовы за вознаграждение выкупить и передать товары шведской мебельной сети, объявившей ранее о своем уходе из России

Жители Уфы ищут способы попасть на закрытую распродажу шведской мебельной сети. Объявления по поиску сотрудников IKEA, готовых за вознаграждение выкупить и передать товары с распродажи были опубликованы ранее на «Авито».

Напомним, об уходе мебельной компании с российского рынка стало известно несколькими днями ранее. Тогда же стало известно, что IKEA проведёт онлайн-распродажу 5 июля, однако до этого приобрести мебель и товары для дома смогут сотрудники магазинов. По мнению пользователей, после того, как товары приобретут сотрудники магазина, на сайте ничего не останется для рядовых покупателей.

Фото:Mkset.ru

Так, в тексте объявления на одном из популярных сервисов за услугу по выкупу конкретной позиции сотруднику IKEA предлагается 1 500 рублей. Как удалось выяснить Mkset, за выкуп и передачу объекта интерьера автор объявления готов заплатить и больше — 2 000 рублей.

Отметим, что магазины IKEA были закрыты на территории России ещё с марта этого года. На тот момент речь шла о временной приостановке работы до 31 мая, однако в конце июня стало известно, что шведская компания не намерена продолжать вести бизнес в России.

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