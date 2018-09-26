Дар человекопонимания: В Уфе педагоги учат инвалидов и здоровых людей жить вместе

Самым сложным при написании этого материала оказалось удержаться от слезливых восторгов, которые раздражают и инвалидов, и их близких. И мы постарались их избежать, хотя ком к горлу подкатывал то и дело при виде нарядных прихрамывающих детей, старательно танцующих вальс, звонящих в колокольчик на «Последнем звонке» или с совершенно счастливыми лицами рассекающих лед на тренировке по следж-хоккею.

«Мы есть!»

Про школу-интернат №13 одна чиновница как-то сказала, что это островок толерантности. Но толерантность – это все-таки термин, больше годящийся для официоза. Здешние дети, родители и педагоги сделали акцент на другом – над входом в школу, состоящим из нескольких широких пандусов, висит лаконичная надпись «Мы есть!». Отсутствие ступенек при входе сразу аккуратно настраивает на мысль, что обитатели этой школы – главные люди на данной территории, и, несмотря на свои медицинские диагнозы, они живут максимально полноценной жизнью.

- Наши ребята не только учатся в школе, но и занимаются теннисом на колясках, следж-хоккеем, танцами на колясках, много путешествуют. Они уже побывали в Абхазии, Крыму, Санкт-Петербурге, Москве, проехали всю Францию, - перечисляет достижения своих подопечных директор школы-интерната Альфия Кириллова.

До назначения сюда директором Альфия Фаритовна много лет работала в столичном отделе образования, а потом руководила гимназией №3, так что ей есть с чем сравнивать. Абсолютно очевидно, что ребята из 13-ой школы-интерната ведут не менее насыщенную яркими событиями жизнь, чем ученики иного модного лицея или гимназии. Кстати, данная школа-интернат является единственным в России коррекционным учебным заведением, ассоциированным в ЮНЕСКО, а также участвующим в региональном проекте «Здоровое поколение – сильный регион».

Альфия Фаритовна ласково называет подопечных «наши хромоножки». И удивительное дело: если в других местах среди внешне здоровых людей нередко дискомфорт испытывают инвалиды и их близкие, то, попав сюда, порой комплексовать начинают пришедшие в гости «здоровяки». Особенно когда видят, каких успехов добиваются эти школьники, какие трудности преодолевают и становятся призерами, кандидатами в мастера спорта и просто лидерами по жизни, закаляя характер, тренируя непослушное тело.

Невольно задаешься вопросом: а ты бы так смог? Ты с нормальными руками и ногами смог бы справиться с такими испытаниями, которые выпали с младенчества на долю этих детей? И дело не только в физических недугах, но и в покалеченных душах, ведь среди учеников школы-интерната немало сирот, от которых родители отказались либо были лишены родительских прав.

У многих ребят в 13-ой школе-интернате настолько плотный график занятий – помимо школьных уроков занятия в различных кружках, что остается только удивляться: откуда берут силы и время?

Кстати, об уроках: третий год подряд ученики коррекционной школы сдают государственные выпускные экзамены и поступают учиться в вузы и колледжи, откуда о прилежных учениках приходят только положительные отзывы. Конечно, госэкзамены сдают не все, а только половина ребят – из так называемых классов с сохранным интеллектом, у которых при ДЦП и иных поражениях опорно-двигательного аппарата хорошо соображает голова. Здесь, как и в других школах, изучают два иностранных языка, участвуют в предметных олимпиадах.

- Остальные дети учатся в меру своих сил по упрощенной программе, чтобы приспособиться к жизни. Но при этом у всех есть оценки и журналы. Все любят заниматься на компьютере. Конфликты между детьми случаются редко и разрешаются при помощи специально созданной службы школьной медиации, - ввела в курс дел завуч по воспитательной работе Елена Соловьева.

Нередко дети уезжают на реабилитацию на много месяцев, а по возвращении вновь поступают в тот же класс на прерванный курс обучения, поэтому в школе обучение длится не 10 или 11, а 12 лет.

«Временные трудности»

Сейчас в кинотеатрах как раз идет фильм «Временные трудности», рассказывающий о деспотичном отце, который жесткими методами выковал характер сына с ДЦП и тем самым помог одолеть болезнь. Эта борьба за выживание происходит на фоне советских времен, когда инвалидов в стране старались не замечать.

Из-за этой киноленты срывают голоса в спорах киноведы и участники ток-шоу: можно ли так жестоко вести себя с инвалидами, которых жизнь и так обделила? Как правило, среди спорящей аудитории инвалидов либо их родителей и педагогов не бывает. Между тем, обсуждать такой сюжет с полным правом могут только те, кто, образно выражаясь, взял себя «за шкварник» и, пересилив холодящий сердце ужас, смог подняться на ноги и ходить после инсульта или иной травмы. А также те, кто всё это время был рядом и поддерживал как мог.

Альфия Фаритовна Кириллова призналась, что фильма пока не видела, но с самой постановкой вопроса согласна: вся жизнь инвалида – это преодоление не только внешних преград, но и, прежде всего, борьба с собой, со своими страхами.

- Честь и слава нашим «хромоножкам», которые поступают в вузы, выходят на лёд в следж-хоккее, танцуют, фехтуют шпагами, играют в теннис, сидя в инвалидных колясках, или же читают стихи, поют, просто занимаются лепкой. Так или иначе они преодолевают свои жизненные трудности. В минуты их триумфа все, кто оказывается рядом, даже не думают их жалеть, они ими восхищаются, аплодируют, - говорит Альфия Фаритовна. – Желающих попасть к нам много, и мы берем всех в соответствии с медицинскими показаниями.

При этом она довольно строго настроена по отношению к приспособленческой и потребительской позиции некоторых инвалидов и их близких, считающих, что общество перед ними в долгу из-за их недуга.

- Здрасьте! Ты – такой же человек, хоть и инвалид! Сам добивайся, развивайся, двигайся вперед. Общество поможет тебе, сделав пандус или расширив проезд, уложив асфальт, но самостоятельного и сильного человека оно из тебя сделать не сможет, - считает Альфия Фаритовна. – Вы знаете, что специалисты рекомендуют лечить простывшую шею не теплом, а льдом? Так и в случае с инвалидом. Его надо нагружать задачами. Сопротивляясь трудностям, человек становится сильнее и не рассчитывает при этом на «тарелочку с голубой каемочкой», на которой ему преподнесут разные блага.

В 13-й школе-интернате учатся 180 детей со сложными дефектами здоровья, 57 человек из них – лежачие, учатся на дому. Но это не значит, что они сидят с бледными лицами безвылазно в четырех стенах. В день нашего визита в школу-интернат №13 приезжали руководители следж-хоккейного клуба «Башкирские пираты» Алексей Канатников и Сергей Кочетков, чтобы договориться о наборе нового состава в команду. В их списке новичков значатся также и ребята-дистанционники, которых привозят на тренировки родители.

Не так давно следж-хоккеисты приняли решение набирать не только ребят с хорошими спортивными данными, но и всех желающих (с одобрения врачей, конечно) в реабилитационную группу, потому что знают не понаслышке о чудодейственной силе спорта. Причем речь идет и о мальчиках, и о девочках.

- Увлеченность занятием, которое не только дарит позитивные эмоции, но и развивает моторику, координацию движений и другие качества, - это большое дело, - поделился мыслями основатель и руководитель клуба «Башкирские пираты» Алексей Канатников (сам он – тоже инвалид, без одной ноги). – Вот у нас сейчас занимается мальчик, который из-за жесткого ДЦП вначале вообще не мог даже в сани сесть, тряслись руки, не слушались ноги. А сейчас он уже не только сам садится в сани, но и катится по льду, отталкивается клюшками. Видели бы вы, как радуется он сам и как счастливы родители!

А в другом случае Алексею так и не удалось уговорить родителей парализованного ребенка привести его на занятия. Мама сказала, что не хочет рисковать и расстраивать сына - вдруг не получится, зачем обнадеживать?

- Я не смог ее переубедить. Но считаю, что она не права. Чрезмерная опека по отношению к инвалидам может принести больше вреда, чем пользы, - уверен Алексей.- Вот пример: наш Даниил Левченко – кстати, как раз выпускник школы-интерната №13 - в свои 17 лет стал уже отличным нападающим. Недавно в Оренбурге забил классную шайбу в ворота с отрицательного угла!

«Положительная агрессивность»

Уже не так часто, как в прежние годы, но все еще случается, что окружающие относятся к детям-инвалидам пренебрежительно, с брезгливостью или с опаской, как к «неведомым зверушкам».

- Я в таких случаях проявляю положительную агрессивность. Так прямо и заявляю: «А кто ты такой, чтобы давать оценку другому человеку и решать, кто из вас хуже или лучше?», - говорит Альфия Фаритовна. – Абсолютно убеждена: люди, плохо относящиеся к нашим детям, поступают так не от большого ума, ну и, конечно, не от хорошего воспитания.

Такая «положительная агрессивность» помогла Альфие Фаритовне выдержать давление разного рода начальства, которое в свое время настоятельно рекомендовало сдавать в аренду построенный на территории школы-интерната теннисный корт. «Добровольно-принудительным» советчикам она дала жесткий отпор.

- Корт у нас содержится в порядке, там детки играют и тренируются в чистоте. А после арендаторов кто знает, что там будет? Может так получиться, что и никаким доходам от аренды не обрадуешься, - рассуждает Альфия Фаритовна. - Мы его строили не для извлечения прибыли, а для оздоровления детей.

Уж что-что, а затевать большие стройки и успешно их доводить до конца Альфия Фаритовна умеет. Это ее качество прекрасно помнят в третьей гимназии, где деятельная директриса в кратчайшие сроки провела реставрацию дореволюционного корпуса, не расселяя при этом учеников по соседним школам.

Но в 13-ой школе-интернате Альфию Кириллову ценят не столько за новый теннисный корт и немецкий лифт, а сколько за педагогическое мастерство и душевные качества.

По ее мнению, основная метода для работы с детьми-инвалидами – это человеколюбие и человекопонимание. И если первое понятие на слуху, то последнего ни Гугл, ни Яндекс, ни словари не знают. Похоже, оно выкристаллизовалось в здешних условиях и вызывает безоговорочную симпатию.

- У нас в состоянии работать только неравнодушные к чужой беде люди, такие никогда не пройдут мимо человека, лежащего на дороге, потому что, прежде всего, подумают, что у него может быть сердечный приступ, а не алкогольное опьянение, - признается директор. - Честно говоря, сейчас я все чаще стала ловить себя на мысли, что вот только во второй половине своей педагогической карьеры, оказавшись здесь, поняла, зачем трудилась все предыдущие годы в образовании. Для того, чтобы работать с этими детьми, открыть им душу. И так могут сказать о себе все, кто у нас работает. А другие люди здесь долго не задерживаются.

В удивительной атмосфере света и тепла ловишь себя на мысли, что и сам срочно хочешь сделать что-то хорошее, чтобы доказать самому себе, что ты не такой уж отвратительный тип. Вот, к примеру, и культовый петербургский художник Валериус, случайно узнавший об уфимской школе-интернате, не удержался и подарил ей свою большую картину – квадриптих из четырех частей, которая, по его словам, нарисована под действием детских воспоминаний о халате мамы. Причудливые яркие фантазии живописца, несомненно, придутся по душе школярам, каждый из которых увидит в изображении что-то своё и, возможно, сам захочет нарисовать и передать свои эмоции.

В школе-интернате №13 постоянно происходит что-то новое, отчего мир детей становится все шире и шире, – вот такая положительная тенденция. Например, по мнению педагогов, участники танцевальной группы на колясках уже вполне готовы к тому, чтобы принять участие в «Весеннем бале выпускников», который ежегодно происходит на Советской площади в Уфе. Так что не исключено, что в следующем году они блеснут своим мастерством перед горожанами.

Ребята из школы-интерната №13 исполняют вальс на инвалидных колясках, их танец начинается после второй минуты записи. Видео Видео: Из архива школы-интерната №13.

- Мы считаем, что необучаемых детей не бывает, - говорят педагоги школы-интерната №13. - Даже если больной ребенок хотя бы научится отличать розовый цвет от голубого, это уже победа. Значит, мы смогли для него изменить мир к лучшему.

Для справки