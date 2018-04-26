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«Минздрав Башкирии не справляется с обеспечением лекарств» - круглый стол
Сюжеты:
Весна в БашкирииВласть без цензурыЧП в школе
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«Минздрав Башкирии не справляется с обеспечением лекарств» - круглый стол

Сегодня, 18:16ОбществоЗиля Аскерова
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