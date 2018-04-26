«Минздрав Башкирии не справляется с обеспечением лекарств» - круглый стол

Участники мероприятия пытались разобраться, почему больные не получают лекарства. Ведь минздрав Башкирии уверяет, что все в порядке и препараты выдаются всем.

Обеспечение тяжелобольных и больных редкими (орфанными) заболеваниями в Башкирии – острая проблема. В последние года из-за перебоев с получением бесплатных лекарств скончались несколько человек. Несмотря на то, что об этой проблеме часто говорят на разных уровнях власти, в СМИ, она никуда не исчезает. Участники круглого стола пытались выяснить, почему это так и как можно помочь больным в сложившейся ситуации.

Кто прав?

Ряд больных законодательно имеют право на получение бесплатных лекарств. Эти лекарства – дорогостоящие, и жизни некоторых больных можно поддерживать только ими. И они нужны многим больным ежедневно. Согласно закону, препараты должны выдаваться бесплатно. Однако некоторые больные в республики не получали лекарства вовремя. Это ситуация стала причиной смерти некоторых больных. О смерти 38-летней уфимки Алии Асановой мы сообщали месяц назад.

Обеспокоенные пациенты побывали на приеме у заместителя министра здравоохранения Башкирии Рафаэля Яппарова, где их уверили, что вопрос держится под контролем. На запрос нашего издания министерство также ответило, что проблема с обеспечением лекарств улажена. Однако, больные утверждают, что препараты все еще не все получили.

- В 2010 году суд встал в сторону родителей, дети которых не получали лекарства. Однако постановление суда несколько раз нарушалось. Когда вопросом занялись приставы, они обнаружили, что в электронных картах больных указано, как будто дети свои лекарства получали. А по факту было не так, - рассказывает Элеонора Романова, руководитель БРОО «Хантер синдром». – Такая же история с больными легочной гипертензией.

Что интересно, по словам участников круглого стола, денежные средства на приобретение необходимых препаратов выделяются регулярно.

- Происходят и закупки лекарственных препаратов, но, почему-то вместо 4,5 млн рублей, минздрав закупает препараты на 2 млн рублей. Дистрибьютер, выигравший аукцион, запрашивает, будут ли увеличивать количество препаратов на сэкономленные деньги, но минздрав никак не реагирует, хотя по закону такая возможность есть. В дальнейшем происходит перебой, - рассказывает Элеонора. – Так же произошло с закупкой на 10 млн рублей – закупили препаратов всего лишь на 1 млн 700 тысяч рублей.

19 апреля глава Башкирии Рустэм Хамитов признался, что были перебои с лекарствами. По его словам, эта проблема решится либо через месяц, либо к лету.

Минздравы регионов не справляются с задачей

Маргарита Росинская, представляющая общественную организацию по защите больных рассеянным склерозом, сообщает, что у них с обеспечением лекарств таких проблем нет. Есть другая проблема – постоянная смена препаратов. Сначала больной получает один препарат, как только к нему привыкнет, врачи назначают другой. Так как в период привыкания больной должен принимать минимальную дозу, получается, что его организм недополучает в необходимом количестве, и это влияет в течении его заболевания.

Фонд «Потерь нет» занимается проблемами онкобольных детей, основное направление - онкогематология. Только в этом году фондом выявлено около ста детей с таким заболеванием. По словам его председателя Айгуль Губачевой, проблемы с лекарственными препаратами возникают, когда дети приезжают из федеральных центров. Нередко врачи им назначают лекарства, которые не входят в перечень необходимых для жизни. Бывает и такое, когда детям приходится назначать лекарства, запрещенные для детей, так как нет других аналогов.

Участники круглого стола также отметили, что большинство проблем с обеспечением лекарств – у взрослых. Если для детей это как-то налажено, то по достижении возраста 18 лет те же люди могут не получать препараты.

- А если человек не имеет внешние дефекты и инвалидность, вовсе отвечают: «А зачем вам препараты?», - сказал один из участников круглого стола. - Не понимают, что благодаря только этим препаратам он не стал инвалидом и жив.