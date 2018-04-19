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Рустэм Хамитов: Проблему с нехваткой лекарств решим через месяц или к лету

19 апреля 2018, 19:54
Глава Башкирии отвечает на вопросы на Прямой линии в телеэфире.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов продолжает отвечать на вопросы в Прямой линии в телеэфире. Одним из распространенных вопросов стал вопрос о нехватке лекарств по бесплатным рецептам для льготников.

- Действительно, в этом году обеспечение лекарств населения несколько снизилось по сравнению с 2017 годом, - признал он. - Это связано с тем, что в конце 2017 года на федеральном уровне изменили правила их приобретения, конкурсных процедур. Произошли сбои. Невовремя закупили лекарства.

- Теперь накопилось 800-850 необслуженных рецептов по бесплатным лекарствам, в 2017 году это число редко превышало 100-150, - сказал Рустэм Хамитов. - Вся система минздрава работает, чтобы исправить ситуацию. Надо подождать месяц, самое большее - к лету ситуация войдет в колею.

По словам Рустэма Хамитова, сейчас в Башкирии насчитывается 375 тысяч льготников, или почти каждый десятый человек имеет право на льготное лекарственное обеспечение. Чтобы обеспечить их всех лекарствами надо около 2,5 миллиардов рублей. В настоящее время выделено около 2 миллиардов. Хотя 300 млн руб уже направлено на то, чтобы дозакупить нужные препараты, нужно еще изыскать полмиллиарда рублей.

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