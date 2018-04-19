Рустэм Хамитов: Проблему с нехваткой лекарств решим через месяц или к лету

По словам Рустэма Хамитова, сейчас в Башкирии насчитывается 375 тысяч льготников, или почти каждый десятый человек имеет право на льготное лекарственное обеспечение. Чтобы обеспечить их всех лекарствами надо около 2,5 миллиардов рублей. В настоящее время выделено около 2 миллиардов. Хотя 300 млн руб уже направлено на то, чтобы дозакупить нужные препараты, нужно еще изыскать полмиллиарда рублей.