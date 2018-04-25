Прокурор Башкирии заявил о недофинансировании медицины

- Только после обращения к нам 115 тяжелобольных, страдающих, в том числе редкими (неизлечимыми) и онкологическими заболеваниями, реализовали свое право на дорогостоящую медикаментозную терапию, а в их пользу взысканы потраченные ими на покупку лекарств 1,3 млн рублей, - сообщил Андрей Назаров.