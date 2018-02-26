В Башкирии прокуратура вернула через суд землю бывшего борца с коррупцией

Его обвиняют по двум статьям УК.

На бывшего заместителя начальника отдела регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Башкирии заведено уголовное дело по статьям «Мошенничество с использованием служебного положения» и «Превышение должностных полномочий», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В январе 2013 года Ильнур Юсупов арендовал у районной администрации под предлогом пчеловодства более двух гектаров земли в пригороде Уфы, предоставил документы о возведенном на участке строении площадью 120 кв м в то время, как там был лишь фундамент.

В апреле 2014 года районная администрация заключила с ним договор купли-продажи земли за 282 тысячи рублей. Далее владелец разделил участок на 16 частей, которые продал или передарил знакомым.

Прокуратура в судебном порядке потребовала признать сделки с землей недействительными и вернуть ее муниципалитету. Суд принял такое решение.