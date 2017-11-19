В Уфе имущество сотрудника противодействия коррупции МВД отдали государству

Общая стоимость имущества составила более 18 миллионов рублей.

35-летнего бывшего заместителя начального одного из отделов регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции Ильнур Юсупов с 2013 по 2015 годы вместе с женой купил три квартиры, жилой дом, три земельных участка, автомобили «Toyota Highlander», «LEXUS ES 250» общей стоимостью более 21,6 миллиона рублей, построил коттедж площадью около 200 квадратных метров, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. По официальным данным, годовой доход его семьи составлял около полутора миллионов рублей.

Бывший сотрудник регионального МВД намеренно указал в справках о доходах недостоверные сведения. Когда рассматривалось гражданское дело, сотрудник утверждал, что деньги получал по договорам займа и дарения, однако оригиналы документов в суде не представил.