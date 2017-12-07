За год прокуратура Башкирии возбудила 63 уголовных дела о коррупции
Сегодня, 11:08ОбществоКонстантин Климов
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За нарушение закона наказано 1298 должностных лиц.
Руководитель отдела по противодействию коррупции прокуратуры Башкирии Валерий Кузьмин рассказал о результатах деятельности ведомства.
⁃ В 2017 году мы выявили 3674 факта нарушения законодательства о противодействию коррупции, - заявил Кузьмин в рамках пресс-конференции, посвящённой международному дню борьбы с коррупцией. По результатам проверок к ответственности привлечены 1298 должностных лиц, в том числе 29 человек были уволены. В суды было направлено 67 исков, на сумму 150 миллионов рублей. Также после проверок было возбуждено 63 уголовных дела.
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