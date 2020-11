Сегодня состоялась церемония прощания и траурный митинг, посвященный скончавшемуся 29 октября мэру Уфы Ульфату Мустафину.

В завершении церемонии стало известно, что похороны пройдут на родине Ульфата Мансуровича – в Чекмагушевском районе. Также гостям объявили, что поминального обеда не будет из-за тяжелой эпидемиологической обстановки. Сегодня на церемонию прощания прибыли родные и близкие, а также коллеги Ульфата Мустафина. Во время прощальной речи глава Башкирии Радий Хабиров не смог сдержать слез и признался, что сегодня ночью Ульфат Мансурович приходил к нему во сне.

