Эксперт рассказал о необходимости госрегулирования похоронной сферы России

Уже известны многие мошеннические схемы. Так людям сначала предлагают неудобные места на кладбище, а потом за большие деньги продают более привлекательные варианты. При этом, согласно российским законам, места на кладбище должны предоставляться бесплатно. Также многие компании начинают навязывать свои услуги еще в больницах.