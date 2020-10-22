Эксперт рассказал о необходимости госрегулирования похоронной сферы России

Эксперт рассказал о необходимости госрегулирования похоронной сферы России

Вчера, 20:32ОбществоPhoto: pxfuel.com
По мнению руководителя Союза похоронных организаций и крематориев России Павла Кодыша, госрегулирование похоронной отрасли поможет ее декриминализировать.

Кодыш отметил, что в нашей стране нет федерального органа, регулирующего работу похоронной отрасли. Более того, он считает, что в данной сфере нет внятных законов, поэтому здесь широко представлены криминальные структуры, пишет infox.ru.

Ранее эти вопросы были в компетенции Минстроя. Позже у ведомства забрали полномочия, но не назначили другую контролирующую инстанцию. В итоге в отрасли, где крутятся немалые деньги, процветает недобросовестная конкуренция.

Уже известны многие мошеннические схемы. Так людям сначала предлагают неудобные места на кладбище, а потом за большие деньги продают более привлекательные варианты. При этом, согласно российским законам, места на кладбище должны предоставляться бесплатно. Также многие компании начинают навязывать свои услуги еще в больницах.

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