Эксперт рассказал о необходимости госрегулирования похоронной сферы России

По мнению руководителя Союза похоронных организаций и крематориев России Павла Кодыша, госрегулирование похоронной отрасли поможет ее декриминализировать.

Кодыш отметил, что в нашей стране нет федерального органа, регулирующего работу похоронной отрасли. Более того, он считает, что в данной сфере нет внятных законов, поэтому здесь широко представлены криминальные структуры, пишет infox.ru. Ранее эти вопросы были в компетенции Минстроя. Позже у ведомства забрали полномочия, но не назначили другую контролирующую инстанцию. В итоге в отрасли, где крутятся немалые деньги, процветает недобросовестная конкуренция. Уже известны многие мошеннические схемы. Так людям сначала предлагают неудобные места на кладбище, а потом за большие деньги продают более привлекательные варианты. При этом, согласно российским законам, места на кладбище должны предоставляться бесплатно. Также многие компании начинают навязывать свои услуги еще в больницах.

