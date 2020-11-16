Педагоги двух школ и «похоронившие» двор жители Уфы спели гимн России у Белого дома

Напомним, педагоги ДХШ пытаются вернуть на прежнее место бывшего руководителя Сергея Андреева. После него кресло директора занимали ещё несколько человек, правда, кандидатура не устраивала учителей. Кроме того, они борются за помещения для проведения занятий. 28 октября они объявили голодовку, а 3 ноября вышли на одиночные пикеты в Дому правительства. 5 ноября преподаватели заявили об окончании своей акции.