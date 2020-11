Педагоги двух школ и «похоронившие» двор жители Уфы спели гимн России у Белого дома

Преподаватели Детской художественной школы № 1 имени А. Кузнецова и спортивной школы № 27 по восточным единоборствам, а также жители двора на улице Конституции вышли к Дому правительства, где исполнили гимн России, чтобы привлечь внимание властей к своим проблемам.

Video: Алла Яковлева Напомним, педагоги ДХШ пытаются вернуть на прежнее место бывшего руководителя Сергея Андреева. После него кресло директора занимали ещё несколько человек, правда, кандидатура не устраивала учителей. Кроме того, они борются за помещения для проведения занятий. 28 октября они объявили голодовку, а 3 ноября вышли на одиночные пикеты в Дому правительства. 5 ноября преподаватели заявили об окончании своей акции. А жители домов № 5 и № 7 на улице Конституции отстаивают свою придомовую территорию, где стройку высотки развернула компания «ПСК-6». Они даже организовали похороны своему двору, установив крест и венки. Жители неоднократно выходили на улицы города с пикетами. Активистка Алла Яковлева, которая ранее выступала против застройки двора на улице Шота Руставели, опубликовала видео сегодняшней акции. Представитель спортивной школы № 27 рассказала, что педагоги (также как и в ДХШ) пытаются вернуть прежнего директора. По её словам, сотрудники учреждения пришли к Дому республики, чтобы поддержать правительство в борьбе с пандемией и другими проблемами. Video: Алла Яковлева

