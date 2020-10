В Башкирии скончался заведующий сектором по противодействию коррупции Минздрава Башкирии Азат Байбурин.

В отделе, где работал Азат Байбурин, Mkset рассказали, что он скончался 20 октября от пневмонии. Ему было 43 года. У Байбурина осталось трое детей. Похороны состоялись сегодня. Напомним, в Башкирии ежедневно регистрируется рост заболевших коронавирусом и внебольничной пневмонией. Вчера региональный Минздрав сообщил о 69 и 181 пациенте соответственно.

