В Башкирии 32 стобалльника получат по 150 тысяч рублей за поступление в ВУЗы Уфы

Напомним, что указ о единовременной выплате Радий Хабиров подписал этим летом, так глава Башкирии хочет удержать талантливые умы в регионе. Отмечается, что гранты в республике будут выдаваться ежегодно в размере 150 тысяч рублей. В этом году всего было 106 стобалльников.