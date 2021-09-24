В Башкирии 32 стобалльника получат по 150 тысяч рублей за поступление в ВУЗы Уфы

Стало известно, что в Башкирии гранты в размере 150 тысяч рублей получат 32 стобалльника за поступление в ВУЗы Уфы. Правительство республики уже выпустило соответствующее распоряжение с поименным списком теперь уже студентов.
Так, самым популярным ВУЗом среди стобалльников стал Башкирский государственный медицинский институт, куда поступило 16 студентов с высшим баллом на ЕГЭ. Далее по списку УГАТУ — 9 студентов, УГНТУ — 6, а БашГУ отдал предпочтение только один студент.
Известно, что всего на выплаты власти потратят 4,8 миллиона рублей.
Напомним, что указ о единовременной выплате Радий Хабиров подписал этим летом, так глава Башкирии хочет удержать талантливые умы в регионе. Отмечается, что гранты в республике будут выдаваться ежегодно в размере 150 тысяч рублей. В этом году всего было 106 стобалльников.