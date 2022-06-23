Cмерть Юрия Шатунова, надувной банан для колонии в Башкирии и «мышиная лихорадка»

Башкирию накрыла вспышка мышиной оспы: уничтожили уже 29 тысяч грызунов. По информации пресс-службы прокуратуры Башкирии, мужчина в 2018 году приобрел у различных компаний, а также у частных лиц белых лабораторных мышей без ветеринарных свидетельств. Так, без соответствующего осмотра и без соблюдения карантинных процедур более одной тысячи лабораторных мышей были помещены к другим подопытным грызунам. В результате чего, я развилась «мышиная оспа», в целях предотвращения распространения заболевания мышей в количестве почти 29 тыс. единиц пришлось усыпить.