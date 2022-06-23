Колония в Башкирии решила закупить надувной «банан» для катания

В Башкирии исправительная колония № 7 в городе Мелеузе проводит тендер на закупку буксируемого водного банана. Соответствующая объявление было опубликовано ранее на одном из порталов госзакупок.
Как следует из материалов на сайте, цена закупки не должна превышать 132,9 тысяч рублей. При этом уточняется, что плавательное средство должно иметь следующие характеристики: шесть пассажирских мест, размеры 3,9 м × 2,4 м × 0,75 м, плотность ПВХ-материала банана 700–850 г на 1 кв. м
В числе комплектующих для банана должны присутствовать: электрический насос, насос механический, паспорт, чехол, оболочка надувного «банана», образцы материала для ремонта. Крайний срок поставки плавательного средства — 12 июля.