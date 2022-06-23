В Башкирии один беженец из Донбасса получил гражданство РФ

Стало известно, что в Башкирии один вынужденный переселенец из Донбасса получил гражданство Российской Федерации. По информации пресс-службы мэрии Уфы, с аналогичным заявлением обратилось 18 беженцев.
Кроме того, еще 381 человек в Башкирии написал заявление о выдаче свидетельства о временном убежище. Данное свидетельство дает право на трудоустройства, получение полиса ОМС, лекарственного обеспечения, выплату больничных листов. В дальнейшем они смогут подать заявление на получение гражданства.
Напомним, что первые вынужденные переселенцы прибыли в Уфу еще 21 апреля. Всего в столицу региона приехало 17 человек, трое из них дети. Меньше чем через неделю прибыло еще 306 беженцев из ДНР и ЛНР, из которых 69 - дети.