Делу Владимира Санкина из Уфы посвятили выпуск программы «Человек и закон»

Делу Владимира Санкина из Уфы посвятили выпуск программы «Человек и закон»

Вчера, 18:28ОбществоКарина МамаеваPhoto: Скриншот с видео
Накануне, 22 января, в эфире Первого канала новый выпуск программы «Человек и закон» был посвящен делу Владимира Санкина. Напомним, мужчину приговорили к 8 годам колонии за убийство мужчины, подозреваемого в педофилии.

В ходе выпуска свое мнение высказали адвокат подсудимого, жители дома, около которого произошло преступление, а также мальчики подростки, которые и пожаловались Санкину на действия убитого мужчины.

Video:Youtube.com

Напомним, вечером 30 января Владимир Санкин встретил двух знакомых подростков. Один из них рассказал, что неизвестный мужчина совершил в отношении них развратные действия. Тогда Санкин отправился к последнему и избил его до смерти. Сотрудники полиции остановили подсудимого, но вот мужчину спасти не удалось - он скончался в автомобиле скорой помощи. По данным следствия, Санкин также похитил у потерпевшего имеющиеся при нём деньги.

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