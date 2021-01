Делу Владимира Санкина из Уфы посвятили выпуск программы «Человек и закон»

Накануне, 22 января, в эфире Первого канала новый выпуск программы «Человек и закон» был посвящен делу Владимира Санкина. Напомним, мужчину приговорили к 8 годам колонии за убийство мужчины, подозреваемого в педофилии.

В ходе выпуска свое мнение высказали адвокат подсудимого, жители дома, около которого произошло преступление, а также мальчики подростки, которые и пожаловались Санкину на действия убитого мужчины. Video: Youtube.com Напомним, вечером 30 января Владимир Санкин встретил двух знакомых подростков. Один из них рассказал, что неизвестный мужчина совершил в отношении них развратные действия. Тогда Санкин отправился к последнему и избил его до смерти. Сотрудники полиции остановили подсудимого, но вот мужчину спасти не удалось - он скончался в автомобиле скорой помощи. По данным следствия, Санкин также похитил у потерпевшего имеющиеся при нём деньги.

