Адвокат Павел Астахов встал на защиту осужденного за убийство Владимира Санкина

— Никто не утверждает, что Владимир не виновен. Он и сам не отказывался, не юлил, а признавал себя виновным. Но он не должен сидеть в колонии 8 лет! Он должен быть освобожден! И понести адекватное, соразмерное, справедливое наказание. А в глазах людей он уже стал героем и символом борьбы с педофилами. И если наш суд народный, так прислушайтесь к мнению народа! — написал адвокат в своих социальных сетях.