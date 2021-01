Адвокат Павел Астахов встал на защиту осужденного за убийство Владимира Санкина

Известный адвокат и экс-детский омбудсмен Павел Астахов высказался о приговоре в отношении Владимира Санкина. Напомним, мужчину осудили на 8 лет за убийство мужчины, который подозревается в педофилии.

— Никто не утверждает, что Владимир не виновен. Он и сам не отказывался, не юлил, а признавал себя виновным. Но он не должен сидеть в колонии 8 лет! Он должен быть освобожден! И понести адекватное, соразмерное, справедливое наказание. А в глазах людей он уже стал героем и символом борьбы с педофилами. И если наш суд народный, так прислушайтесь к мнению народа! — написал адвокат в своих социальных сетях. Напомним, по данным следствия, в тот вечер убитый предложил двум подросткам за 1500 рублей показать свои половые органы. Парни отказались, а историю рассказали нетрезвому Владимиру Санкину. Он решил разобраться с мужчиной и избивал его до приезда скорой помощи. Мужчину спасти не удалось. Кроме того, Санкин изъял у потерпевшего 1500 рублей, отдал 500 рублей подросткам, а остальное забрал себе.

