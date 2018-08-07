Помочь бизнесу: В Башкирии обсудили новые меры для стимулирования инвестиций

Его провел Рустэм Хамитов. На заседании Общественного совета рассмотрели предложения минэкономразвития республики по новым мероприятиям «дорожной карты», которые должны расширить перечень оказываемых через МФЦ государственных услуг, снизить административное давление на бизнес и повлиять на позиции региона в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.
Глава Башкирии Рустэм Хамитов отметил, что несмотря на позитивные результаты развития экономики в первом полугодии инвестиционная активность в регионе снизилась.
- Инвестиции (по данным за первый квартал – прим.) идут со снижением примерно на семь процентов к 2017 году, - сказал Рустэм Хамитов. - В прошлом году падение было круче – почти 17,5 процентов, в этом году – семь. Но в этом тоже ничего хорошего нет. Вы сами понимаете: темп снижения уменьшился, но присутствует.
Глава Башкирии напомнил о задачах, которые поставлены перед регионами новыми майскими указами президента страны.
- Ключевая задача – увеличение валового регионального продукта региона с 1,5 трлн до 2 трлн рублей, - подчеркнул он. - Этого невозможно добиться, если не будет инвестиций. Ситуацию по инвестициям я вам уже обрисовал. Поэтому не должно быть никаких ссылок на те или иные уважительные причины или обстоятельства. Мы обязаны выполнить свою работу качественно и в поставленные сроки.
- Нужна инициатива, надо находить нестандартные подходы, нужно формировать современный стиль управления, - отметил Рустэм Хамитов. - Понятно, что во многом мы зависим от российских трендов, и не можем здесь, у себя, на территории республики создать условия, многократно превышающие среднероссийские. Тем не менее есть ещё запасы, которые нам надо выбирать с точки зрения улучшения инвестиционной деятельности.
Какие меры предложены
В ходе обсуждения прозвучали предложения, что надо сделать, чтобы улучшить ситуацию с инвестициями в регионе.
Так госкомитет РБ по строительству и архитектуре планирует внедрить информационную систему обеспечения градостроительной деятельности и предоставлять услуги в электронном виде. В этом году долю градостроительных планов земельных участков, выданных в электронном виде, планируется увеличить с семи до 30 процентов, а долю разрешений на строительство – с восьми до 45 процентов.
Управлением Росреестра по РБ запланированы повышение квалификации работников МФЦ по приему документов, сокращение сроков госрегистрации прав собственности, активизация электронного межведомственного взаимодействия.
В целях обеспечения бизнеса необходимыми трудовыми ресурсами министерством образования Башкирии предлагается к 2020 году увеличить с 20 до 70 процентов долю профессиональных образовательных организаций, которые готовят кадры по наиболее востребованными специальностям.