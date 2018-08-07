Помочь бизнесу: В Башкирии обсудили новые меры для стимулирования инвестиций

- Инвестиции (по данным за первый квартал – прим.) идут со снижением примерно на семь процентов к 2017 году, - сказал Рустэм Хамитов. - В прошлом году падение было круче – почти 17,5 процентов, в этом году – семь. Но в этом тоже ничего хорошего нет. Вы сами понимаете: темп снижения уменьшился, но присутствует.