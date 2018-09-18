mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В конце сентября в Уфе парк «Россия – Моя история» откроет двери для детей и пожилых

18 сентября 2018, 17:24
29 и 30 сентября мультимедийный исторический парк поработает бесплатно для пенсионеров и детей.

Мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история» накануне Международного дня пожилых людей решил открыть вход во все залы парка для пенсионеров и детей, сообщили в парке.

- 29 и 30 сентября с 11:00 до 19:00 каждый желающий пенсионер и ребенок (до 17 лет включительно) сможет ознакомиться с историей нашего Отечества совершенно бесплатно, - сообщили в учреждении. - Воспользоваться предложением можно при предъявлении пенсионного удостоверения или паспорта, если вам от 14 до 17 лет.

В эти же дня в конференц-зале исторического парка пройдет показ цикла фильмов «Заповедная Россия» от Русского географического общества. Будет представлено восемь фильмов о заповедниках России.

Материалы по теме
В Уфе открыли мультимедийный исторический парк
#Новости#Рустэм Башкирцев#Город
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48