В конце сентября в Уфе парк «Россия – Моя история» откроет двери для детей и пожилых

- 29 и 30 сентября с 11:00 до 19:00 каждый желающий пенсионер и ребенок (до 17 лет включительно) сможет ознакомиться с историей нашего Отечества совершенно бесплатно, - сообщили в учреждении. - Воспользоваться предложением можно при предъявлении пенсионного удостоверения или паспорта, если вам от 14 до 17 лет.