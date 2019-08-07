Главархитектура Уфы: «Проект Парка искусств без согласования – это набор чертежей»

Сегодня, 7 августа, на круглом столе издания «КоммерсантЪ-Башкортостан» главный архитектор Уфы Олег Байдин прокомментировал претензии, высказанные в его адрес руководителем центра искусств «Облака» Валерианом Гагиным.

Напомним, ранее Валериан Гагин встретился на инвестчасе в правительстве РБ с врио главы Башкирии Радием Хабировым и рассказал о своих планах относительно создания Парка искусств. Тогда было отмечено, что проект Гагина нуждается в доработке и повторном рассмотрении на инвестчасе.

А на днях Валериан Гагин опубликовал в соцсетях послание, полное возмущения действиями Главархитектуры столицы Башкирии.

- Парк искусств - первый в России. Он создаётся усилиями многих талантливых людей, чтобы привлекать ещё большее их число. Чтобы креативные ребята могли испытать #счастьеработатьдома. Однако, руководство Главархитектуры, видимо, решило иначе, - заявил Валериан Гагин.

Его возмущение вызвано тем, что Главархитектура Уфы объявила тендер на разработку проекта будущего Парка искусств на территории существующего парка имени Калинина в северной части Уфы. При этом, по словам Гагина, у него есть готовый проект, однако его проект якобы игнорируют и готовы тратить немалые бюджетные средства на другие варианты обустройства Парка искусств.

- Мы разработали проект за свои средства. Наш проект одобрен Градсоветом при Главархитектуре в 2017 году. С апреля 2018 года мы ждем от властей официальное разрешение для продолжения согласования проекта Парка искусств в установленном законом порядке. Дошли до главы республики. Принимаем активное участие в рабочей группе: организовываем встречи руководителя с инвесторами, корректируем проект. Ждем повторного приглашения на «инвестиционный час», - сообщил возмущенно Валериан Гагин, заметив в конце своего сообщения, что, возможно, в ситуации с объявлением Главархитектурой тендера имеет место ошибка.

Как сообщил вчера сам Гагин в соцсетях, после своего эмоционального послания он встретился с первым вице-мэром Уфы Салаватом Хусаиновым.

— Я рассказал ему, что мы ждём приглашение на инвестчас у врио главы. Если концепция, которую мы откорректировали в рабочей группе под руководством Рината Баширова будет одобрена главой, то мы доработаем проект планировки парка искусств за свой счёт, — пояснил Валериан Гагин.

По его словам, есть инвесторы, готовые на свои средства разработать проект планировки оставшейся части парка Калинина, для создания волейбольного центра.

Сегодня журналисты попросили главного архитектора города прояснить ситуацию. Судя по его ответу, Валериан Гагин упустил из виду весьма серьезные моменты, которые играют ключевую роль в осуществлении его проекта.

- Закупка (торги на разработку проекта Парка искусств – ред.) не будет отменена, - сказал как отрезал Олег Байдин. – Разговоры о проекте ведутся с 2014 года, однако проектная документация так до конца и не подготовлена. По проекту нами были высказаны замечания, указаны несоответствия, которые так и не устранены. Список нарушений там большой. Но инициатор проекта просто решил проигнорировать замечания и обратиться на уровень выше. Но наша позиция такова: пока проект не согласован – это набор чертежей.

По словам Олега Байдина, в своем проекте Валериан Гагин не учел многие актуальные градостроительные вопросы. Например, совершенно не учтен транспортный вопрос, как Парк искусств будет соединен с Инорсом или с южной частью Уфы. Не решен вопрос с канализацией, снегоплавильным пунктом.

Самым серьезным камнем преткновения, по словам главного архитектора Уфы, стало предлагаемое Гагиным строительство торгового центра на территории парка, под которое предполагается вырубить деревья на огромном участке. Кстати, на этот "щекотливый" момент указал ранее и врио главы РБ Радий Хабиров.

- У любого проекта есть две главные составляющие: регламентная и содержательная, и ни одна из них в проекте инициатора Парка искусств не соблюдена, - подчеркнул Олег Байдин.

Судя по всему, продолжение данной истории последует в ближайшее время.