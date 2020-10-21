В Уфе выбрали возможные площадки для создания Парка искусств

Напомним, история с появлением в Уфе Парка искусств тянется уже несколько лет. Изначально предполагалось, что «Парк искусств» появится на территории Парка Калинина и должен был объединить на 56 га спортивные и презентационные центры, зоны отдыха и культурных мероприятий. По словам Гагина, разработка проекта ранее оценивалась в 5 млрд рублей. Тогда врио главы Башкирии Радия Хабирова смутила вырубка деревьев, предусмотренная данным проектом. Со слов автора «Парка искусств», одобренный Градсоветом при Главархитектуре в 2017 году проект игнорировался властями, при этом одновременно с обсуждением была создана госзакупка на разработку нового. Главный архитектор Уфы Олег Байдин называл несогласованный проект Гагина «набором чертежей», что стало началом противостояния Байдина и Гагина. Сам проект «Парка искусств» в Главархитектуре не приняли и, более того, не позволили его доработать, сославшись на то, что компания уже не укладывается в сроки.