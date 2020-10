В Уфе выбрали возможные площадки для создания Парка искусств

Инициатор проекта приоткрыл завесу переговоров с главой Башкирии Радием Хабировым

Директор Центра современного искусства «Облака» и инициатор проекта Парка искусств в Уфе Валериан Гагин рассказал о встрече с Радием Хабировым, где обсуждались идеи и наработки проекта. — Наши идеи и наработки по Парку искусств — а сделано нами там много — будут использованы при развитии парка Калинина. Для нашего будущего большого креативного кластера республика предложит другой земельный участок, не в парке Калинина. Возможные локации и заданный Главой вектор их поиска — огонь! Неожиданное и очень крутое предложение! , — прокомментировал встречу с Хабировым Гагин. По словам автор проекта Парка искусств, на неделе будут проанализированы возможные места для создания парка. В разговоре с журналистом Mkset Гагин напомнил, что над проектом Парка искусств работа уже ведется около семи лет, и назвал несколько возможных мест для его воплощения. — Мне понравился вектор, который определяет отношение главы республики к креативной индустрии. Очень здорово, что это признается важным составным элементом экономики, который влияет на благополучную комфортную городскую среду и благополучие граждан. Радий Хабиров предложил рассмотреть центральную часть города, участок, который будет ближе к студенчеству, молодежи. Мы проговаривали также зону набережной и Южный склон в качестве возможных локаций для парка. Я рад, что процесс двигается, несмотря на сложные обстоятельства, в которых мы живем уже полгода. Напомним, история с появлением в Уфе Парка искусств тянется уже несколько лет. Изначально предполагалось, что «Парк искусств» появится на территории Парка Калинина и должен был объединить на 56 га спортивные и презентационные центры, зоны отдыха и культурных мероприятий. По словам Гагина, разработка проекта ранее оценивалась в 5 млрд рублей. Тогда врио главы Башкирии Радия Хабирова смутила вырубка деревьев, предусмотренная данным проектом. Со слов автора «Парка искусств», одобренный Градсоветом при Главархитектуре в 2017 году проект игнорировался властями, при этом одновременно с обсуждением была создана госзакупка на разработку нового. Главный архитектор Уфы Олег Байдин называл несогласованный проект Гагина «набором чертежей», что стало началом противостояния Байдина и Гагина. Сам проект «Парка искусств» в Главархитектуре не приняли и, более того, не позволили его доработать, сославшись на то, что компания уже не укладывается в сроки.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter