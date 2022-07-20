Жители Башкирии перестают отдыхать «дикарями»

Анализ расходов с карт МТС Банка показал, что в июне количество покупок в турагентствах выросло на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Туристический сезон 2022 года стал сложным для россиян не только в выборе направлений из-за закрытия авиасообщения с европейскими странами, но и из-за проблем с оплатой с карт платежных систем Visa и Mastercard, а также недоступности ряда иностранных сервисов путешествий. Трудности при покупке авиабилетов и бронировании гостиниц привели к росту обращений в туристические агентства Башкирии, в которых количество транзакций в июне 2022 года увеличилось на 63%, а средний чек – на 6% по сравнению с июнем 2021 года.
По данным Big Data МТС, больше всего россиян едет отдыхать в Турцию: количество российских туристов в этой стране выросло в четыре раза в июне 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В списке самых популярных направлений — Беларусь, Казахстан, Абхазия, Армения, Грузия, Узбекистан и Объединенные Арабские Эмираты. Также в июне 2022 года удвоился турпоток в Казахстан.
Аналитики МТС Банка отмечают, что в 2022 году жители Башкирии хотят получать больше впечатлений от своих путешествий. Об этом говорит двукратный рост покупок билетов на различные туристические достопримечательности и представления: музеи, ботанические сады, ремесленнические шоу, винодельни и т.д.
Самолет – хорошо, а поезд - лучше
Ограничения на авиасообщение с европейскими странами и с городами юга России привели к снижению количества покупок авиабилетов на 12%, средний чек в июне 2022 года снизился на 12%.
Закрытие аэропортов юга России привело к росту покупок железнодорожных билетов на 37%, а средний чек на них снизился на 11%.
Отдых на даче – наше все
Часть жителей Башкирии отказалась от дальних поездок и путешествует на небольшие расстояния, либо проводит первый летний месяц на даче, о чем свидетельствует рост количества продаж билетов на электрички в июне 2022 года на 54%. Средний чек остался на уровне прошлого года.
Продажи билетов на пригородные и междугородние автобусы выросли на 7%, средние чеки – на 11%.
Методология исследования
Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Республике Башкортостан, а также на основе обезличенной аналитики Big Data МТС. Учитывались платежные операции в июне 2021-2022 годов по соответствующим МСС-кодам.