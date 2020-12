В Уфе Октябрьский районный суд удовлетворил требования прокуратуры и закрыл частный детский сад, расположенный в селе Нагаево. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Известно, что частный детский сад «Гусенок» располагался в трехэтажном коттедже. Здание не соответствовало нормам пожарной безопасности, а также санитарно-эпидемиологическим требованиям. В частности, руководство не разработало план эвакуации. Прокуратура обратился в суд с требованием запретить деятельность детского сада до того момента, пока все нарушения не будут исправлены. Требование удовлетворено полностью.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter