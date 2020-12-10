В Башкирии до конца года достроят 24 детских сада

В Башкирии до конца года достроят 24 детских сада

Вчера, 13:59ОбществоКарина МамаеваPhoto: Личная страница Радия Хабирова Вконтакте
В Башкирии до конца 2020 года достроят 24 детских сада. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях.

По словам руководителя региона, накануне открылся новый детский сад в селе Куяново Краснокамского района. К концу декабря завершится строительство двух крупных детских учреждений в Благовещенске и Нефтекамске. Также два детсада на 130 и 110 мест откроются в Давлеканово, еще один на 260 мест в Иглино.

— Несмотря на финансовые проблемы из-за пандемии, садики продолжаем строить, заявил Хабиров.

В столице Башкирии к концу года также сдадут шесть детских садов. Три из них будут работать в Демском районе Уфы, еще три – в Сипайлово.

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