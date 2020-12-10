В Башкирии до конца года достроят 24 детских сада

По словам руководителя региона, накануне открылся новый детский сад в селе Куяново Краснокамского района. К концу декабря завершится строительство двух крупных детских учреждений в Благовещенске и Нефтекамске. Также два детсада на 130 и 110 мест откроются в Давлеканово, еще один на 260 мест в Иглино.