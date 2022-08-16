Суд над Шевчуком и загрязнение рек: Главное за день в Башкирии

Также сегодня были вынесены приговоры виновным в обрушении казармы в Омске семью годами ранее. Так, директора компании ООО «РемЭксСтрой», которое ремонтировало ту самую казарму, Александра Дорофеева приговорили к максимальному среди всех наказанию — к 8 годам лишениям свободы за мошенничество, а также ему назначили 6 лет колонии общего режима и штраф в 200 тысяч рублей, но здесь вышел срок давности.Экс-руководителя проекта компании «РемЭксСтрой» Дмитрия Баязова приговорили к чуть меньшему сроку — к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 250 тысяч рублей. 6 лет получил экс-начальник производственно-технического отдела новосибирского филиала ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России» Григорий Годнюк.