Власти прокомментировали возобновление масочного режима в Башкирии

В региональном Роспотребнадзоре Mkset, в свою очередь, сообщили, что на данный момент не видят необходимости в возвращении к обязательному ношению масок в людных местах. В ведомстве отметили, что решение о введении тех или иных мер по противодействию распространения коронавируса принимается членами оперативного штаба куда входят глава региона, а также руководитель Роспотребнадзора Башкирии Анна Казак. Подчёркивается также, что сейчас действие ранее введённых антиковдиных мер было приостановлено с учётом эпидемиологической ситуации в республике.