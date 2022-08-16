Суд вынес приговоры по обрушению казармы в Омске, где советник мэра Уфы потерял ноги

Однако не только себе, прошлым летом, в годовщину трагедии Набиев публиковал памятный пост в котором негодовал о том, что виновные не понесли наказания. — О какой справедливости можно тут говорить? — недоумевал он тогда. Ведь казарма обрушившаяся на молодых десантников-срочник и унесшая жизни 24 из них рухнула еще в июле 2015 года. Стоит отметить, что негодовал о долгом вынесении приговора Набиев недаром – многие фигуранты дела были освобождены в зале суда из-за истечения срока исковой давности.