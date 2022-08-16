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Размещение беженцев из Украины обошлось санаториям Башкирии в 5,4 млн рублей

16 августа 04:42
Фото: 1MI
Однако затраты здравницам обещают субсидировать, но уже по факту понесенных затрат, которые надо будет подтвердить документально.

Как известно вынужденные переселенцы из Донбасса и Украины в Башкирии размещаются в пунктах временного содержания, а пункты расположены на территории санаторно-курортных учреждений. Стало известно в какую сумму здравницам обходится размещение беженцев, а вот в каком размере затраты будут субсидирован государством уже осенью — неизвестно.

Санаторию «Янган-Тау» размещение беженцев обошлось в 583 тысячи рублей, «Красноусольскому» в 752 тысячи рублей, «Ассам» в миллион рублей, «Юматово» размещение обошлось в 770 тысяч рублей, санаторий «Танып» разместил беженцев на 387 тысяч рублей, рекордсменом же по затратам стала «Зеленая Роща» потрачено было почти 2 миллиона — 1,8 миллиона рублей. В общей сложности затраты за указанный.

В конце апреля в Башкирию прибыли 306 беженцев из ДНР и ЛНР, из них 69 детей. За период со 2 июня по 12 июля 123 переселенца обрели кров в санаториях республики.

На одного беженца из Украины в Башкирии выделяется около 1450 рублей в сутки. Это стоимость размещения и питания переселенцев, а не пособия или «карманные деньги», как ошибочно полагают некоторые жители Уфы и Башкирии. Ранее Mkset сообщал, что Россия возместит Башкирии 14 миллионов рублей потраченных на размещение и питание беженцев.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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