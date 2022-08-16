Размещение беженцев из Украины обошлось санаториям Башкирии в 5,4 млн рублей

На одного беженца из Украины в Башкирии выделяется около 1450 рублей в сутки. Это стоимость размещения и питания переселенцев, а не пособия или «карманные деньги», как ошибочно полагают некоторые жители Уфы и Башкирии. Ранее Mkset сообщал, что Россия возместит Башкирии 14 миллионов рублей потраченных на размещение и питание беженцев.