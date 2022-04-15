В Башкирии к началу лета примут концепцию раздельного сбора ТКО

В Башкирии к началу лета примут концепцию раздельного сбора ТКО
В Башкирии к началу лета примут концепцию раздельного сбора ТКО
Вчера, 10:03ОбществоФото: 1MI
Концепция раздельного сбора твердых коммунальных отходов будет принята в Башкирии к началу лета, ее повсеместное внедрение предусматривается к 2030 году.

По словам заместителя министра природопользования и экологии РБ Азата Басырова, предполагается сбор по двум фракциям — мокрой и сухой.

— Концепция раздельного сбора ТКО находится в процессе утверждения постановления правительства республики, основной упор в нем делается на информировании населения о важности такого сбора. Речь идет о так называемом дуальном сборе — разделение на мокрую и сухую фракции. Я думаю, концепция будет принята до середины мая. До 2030 года раздельный сбор мы должны внедрить повсеместно, — уточнил Азат Басыров.

Также в концепции предусмотрено обустройство контейнерных площадок, закупка самих контейнеров. Концепция разрабатывалась министерством в сотрудничестве с Башкирским государственным аграрным университетом и региональными операторами.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только по нацпроекту «Экология» планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.

Сюжеты:
Касается каждого
Материалы по теме:
экологиямусор
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы