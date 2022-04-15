В Башкирии к началу лета примут концепцию раздельного сбора ТКО

По словам заместителя министра природопользования и экологии РБ Азата Басырова, предполагается сбор по двум фракциям — мокрой и сухой.
— Концепция раздельного сбора ТКО находится в процессе утверждения постановления правительства республики, основной упор в нем делается на информировании населения о важности такого сбора. Речь идет о так называемом дуальном сборе — разделение на мокрую и сухую фракции. Я думаю, концепция будет принята до середины мая. До 2030 года раздельный сбор мы должны внедрить повсеместно, — уточнил Азат Басыров.
Также в концепции предусмотрено обустройство контейнерных площадок, закупка самих контейнеров. Концепция разрабатывалась министерством в сотрудничестве с Башкирским государственным аграрным университетом и региональными операторами.
Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только по нацпроекту «Экология» планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.