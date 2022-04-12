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Фекалии, мусор и даже кости: как выглядит центральная площадь в Черниковке после зимы

12 апреля 04:39
Фото: скриншот видео
Видео с «сюрпризами» на площади имени Серго Орджоникидзе записал читатель Mkset 11 апреля.

Пока буквально на каждой оперативке властей, не важно республиканского она уровня или же муниципального, чиновников в той или иной мере ругают за уборку города или как минимум торопят с ее проведением, одна из площадей Уфы оттаяла и обнажила совсем не то, что хотят видеть люди на площадях.

Долгожданный асфальт на площади имени Серго Орджоникидзе в Черниковке оказался усыпан разного рода мусором, в том числе и обглоданными костями, которые вполне вероятно остались после проведения близ площади сельскохозяйственных ярмарок. Нашлось место на площади даже фекалиями, и остается только надеяться на то, что оставили их все-таки собаки и их нерадивые хозяева.

Примечательно, что просторная площадь так и манит детей, которые также попали на видео, которое записал читатель. Ведь это возможность побегать или покататься на самокате или велосипеде там, где не разъезжают автомобили. Однако бегать детям по «заминированной» площади не так уж и безопасно и точно крайне неприятно.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город#Видео
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