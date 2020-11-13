Суд назначил дату рассмотрения апелляции на приговор Айрату Дильмухаметову

Суд назначил дату рассмотрения апелляции на приговор Айрату Дильмухаметову

Вчера, 09:48ОбществоКарина МамаеваPhoto: golosislama.com
Подмосковный военный суд назначил рассмотрение апелляции на 1 декабря 2020 года. Об этом сообщает радиостанция «Эхо Москвы в Уфе» со ссылкой на адвоката Алексея Захарова.

Ранее башкирского общественника Айрата Дильмухаметова в Самаре приговорили к девяти годам колонии строгого режима. Его признали виновным в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России, пропаганде терроризма, финансировании экстремистской деятельности и призывах к ней.

Сам Дильмухаметов утверждает, что дело против него сфабрикована. Сейчас его адвокат добивается обжалования приговора. Напомним, что Дильмухаметов находится под стражей с марта 2019 года, с жалобой на арест он обратился в ЕСПЧ.

Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы