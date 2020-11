Суд назначил дату рассмотрения апелляции на приговор Айрату Дильмухаметову

Подмосковный военный суд назначил рассмотрение апелляции на 1 декабря 2020 года. Об этом сообщает радиостанция «Эхо Москвы в Уфе» со ссылкой на адвоката Алексея Захарова.

Ранее башкирского общественника Айрата Дильмухаметова в Самаре приговорили к девяти годам колонии строгого режима. Его признали виновным в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России, пропаганде терроризма, финансировании экстремистской деятельности и призывах к ней. Сам Дильмухаметов утверждает, что дело против него сфабрикована. Сейчас его адвокат добивается обжалования приговора. Напомним, что Дильмухаметов находится под стражей с марта 2019 года, с жалобой на арест он обратился в ЕСПЧ.

