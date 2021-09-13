Власти Башкирии объявили тендер на покупку бронированных шин за 1,1 миллиона рублей

Власти Башкирии объявили тендер на покупку бронированных шин за 1,1 миллиона рублей
Власти Башкирии объявили тендер на покупку бронированных шин за 1,1 миллиона рублей
Вчера, 14:53ОбществоЭлина СайфрановаФото: честныйзнак.рф
Соответствующий тендер появился на сайте Госзакупок.

На сайте Госзакупок появился тендер на приобретение бронированных шин на общую сумму 1,1 миллиона рублей. Так, заказчиком является ГКУ РБ Транспортное управление, а подача заявок возможна до 20 сентября текущего года.

Известно, что планируется приобретение 4 шин стоимостью 285, 3 тысячи каждая, а источником финансирования указан бюджет Башкирии. Так, шины модели Michelin PAX 245/700 R470 AC 116H должны быть абсолютно новыми и изготовленными не ранее II половины 2019 года. Отметим, что данная модель шин подходит для автомобилей Mercedes S-класса.

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