Стала известна ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Башкирии
25 марта, 20:04ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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О ситуации отчитался Роспотребнадзор в Башкирии.
По данным ведомства, в регионе продолжается эпидемический подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом, который регистрируется с 27 января, однако пик, по данным специалистов, уже пройден.
Специалисты сообщили, что в регионе зарегистрировано 30 788 случаев заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). В числе заболевших 18 711 – это дети, что составляет 60,8% от общего числа больных. Больше всего переболели в возрасте от 7 до 14 лет.
Всего по республике заболеваемость выше на 31,9% эпидемического порога, что выше прошлой недели на 17,6%. В Уфе заболеваемость выше на 9,9% выше эпидемического порога. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 17,3%.
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