Стала известна ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Башкирии

По данным ведомства, в регионе продолжается эпидемический подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом, который регистрируется с 27 января, однако пик, по данным специалистов, уже пройден.

Специалисты сообщили, что в регионе зарегистрировано 30 788 случаев заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). В числе заболевших 18 711 – это дети, что составляет 60,8% от общего числа больных. Больше всего переболели в возрасте от 7 до 14 лет.