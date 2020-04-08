Эксперт назвал причину невысокого уровня заболеваемости COVID-19 в России

Как пишут «Новые известия», версия о роли вакцинации в сдерживании пандемии была озвучена руководителем лаборатории вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний ФГБНУ «НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова», д. м. н., профессором Михаилом Костиновым.

Ученый отметил, что в таких вакцинах используют вещество адъювант, полностью изменяющее ход реакции иммунного ответа. По его словам, инъекции этого вещества позволяют сформировать иммунитет на клеточном уровне, воздействуя на особые рецепторы иммунных клеток, отвечающие за клеточную память. При попадании в организм вируса с РНК, который также присутствует у штамма SARS-CoV-2, иммунная система уже готова к борьбе и дает незамедлительный ответ.

По словам Костинова, даже ВОЗ публиковал материалы, в которых писал, что будущее за адъювантной вакциной, которая качественно отличается от обычных вакцин.

Речь идет о первой адъювантной вакцине против гриппа. В России вакцину применяют уже более 20 лет, в ее составе содержится адъювант азоксимера бромид (кстати, на основе оригинальной молекулы создан самостоятельный препарат "Полиоксидоний". Он также используется при лечении острых респираторных заболеваний у взрослых и детей).