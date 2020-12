В Башкирии за прошедший день 149 человек заболели острой коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии заболели 15 859 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

За сутки вылечились от опасной инфекции 104 человека. Всего выписаны 12 911 пациентов. Также региональный Минздрав сообщил о двух новых случаев смерти от коронавируса. Жертвами опасного заболевания в республике стало уже 97 человек.

