В дальневосточных регионах началась вакцинация медицинского персонала против COVID-19 препаратом «Спутник V».

Как пишет RT, первые 500 доз вакцины были распределены по медучреждениям Владивостока, Находки и Уссурийска. Медикам сделают две прививки с разницей в 21 день.

