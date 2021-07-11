В Башкирии отдыхающие пожаловались на цены и сервис пляжа Павловского водохранилища

В Башкирии отдыхающие пожаловались на цены и сервис пляжа Павловского водохранилища
В Башкирии отдыхающие пожаловались на цены и сервис пляжа Павловского водохранилища
11 июля, 19:57ОбществоАндрей КоролевФото: Анджела Чичагова / Вконтакте
Одной из ключевых проблем в туристической Башкирии по-прежнему остается отсутствие нормальных туалетов.

Организатор турпоездок по Башкирии Анджела Чичагова раскритиковала сервис на территории пляжа у Павловского водохранилища.

— Я очень люблю и восхищаюсь Башкирией. Мы с туристами наслаждались Павловкой. Красный скалы, Красный ключ. Но всем хочется в такую жару к воде. И мы заехали на пляж… — пишет Анджела и добавляет несколько красноречивых фотографий и видеороликов.

Фото:Анджела Чичагова / Вконтакте

По словам Анджелы, здесь поставили забор и берут за вход по 150 руб. с человека — просто за купание на Павловском водохранилище. При этом за чистотой здесь не следят, а сервис оставляет желать лучшего. В частности, здесь предлагаются сомнительного качества шатры-беседки (от 500 руб./час), а около туалетов невозможно дышать.

Несмотря на качество предоставляемых услуг, людей на пляже очень много.

Напомним, ранее Mkset анализировал, как Башкирия приготовилась к новому туристическому сезону после невероятного ажиотажа в 2020 году.

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