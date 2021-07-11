В Башкирии отдыхающие пожаловались на цены и сервис пляжа Павловского водохранилища

По словам Анджелы, здесь поставили забор и берут за вход по 150 руб. с человека — просто за купание на Павловском водохранилище. При этом за чистотой здесь не следят, а сервис оставляет желать лучшего. В частности, здесь предлагаются сомнительного качества шатры-беседки (от 500 руб./час), а около туалетов невозможно дышать.