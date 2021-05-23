Как туризм в России окончательно стал частью политики

Так что Европа для российских туристов пока что закрыта. При этом и по другим, более популярным направлениям дело обстоит не лучше. Так, например, властям Турции не удалось убедить Россию отменить запрет на полеты между двумя странами. И хотя ожидается, что авиасообщение может быть открыто не ранее 15 июня, точная дата не называется. Более того, российские авиакомпании отменяют рейсы в Турцию до конца летнего сезона из-за неопределенности по данному направлению. Согласно прогнозам, рейсы могут возобновиться к середине лета.