Как туризм в России окончательно стал частью политики

Posted 23 мая 2021, 11:04
Published 23 мая 2021, 11:04
Modified 17 октября 2022, 20:34
Updated 17 октября 2022, 20:34
Страны Евросоюза решили, что только сделавшие прививку от ковида граждане смогут посещать ЕС. При этом точная дата пока не названа, а в список регламентированных вакцин Sputnik-V пока не входит, поскольку на общеевропейском уровне не сертифицирован.
Так что Европа для российских туристов пока что закрыта. При этом и по другим, более популярным направлениям дело обстоит не лучше. Так, например, властям Турции не удалось убедить Россию отменить запрет на полеты между двумя странами. И хотя ожидается, что авиасообщение может быть открыто не ранее 15 июня, точная дата не называется. Более того, российские авиакомпании отменяют рейсы в Турцию до конца летнего сезона из-за неопределенности по данному направлению. Согласно прогнозам, рейсы могут возобновиться к середине лета.
Аналитики считают, что полное закрытие российскими властями Турции усугубит «отпускную» ситуацию в стране. В качестве возможной альтернативы Турции называется Кипр, но и с ним пока нет авиасообщения.
Особняком стоит Болгария, которая принимает ежегодно до 300 тыс. российских туристов. Явно политическое решение заблокировать полеты связано с рядом недружественных шагов Софии, включая высылку российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. Ещt одним альтернативным направлением остаtтся Египет, но и он имеет сезонный фактор.
Так что проблема летнего отдыха остается весьма острой. Она заключается в том, что оставшиеся доступными российские курорты полноценной замены по соотношению цена/качество предложить не смогут — ни Крым, ни Краснодарский край.
Эксперты считают, что туризм сегодня стал инструментом работы с самоощущением граждан, а также козырем в переговорах с «партнерами»:
— Власть наконец-то осознала значение этого рынка и в деньгах, и в голосах, но так и не расшила узкое горлышко под названием — конкурентное предложение внутри страны.
Напомним, в текущем году в Башкортостане рассчитывают принять не менее 3,2 миллиона туристов. Весной был подписан план мероприятий на 2021–2022 годы по развитию и сотрудничеству в сфере туризма между туроператором TUI Россия и Центром развития туризма РБ. Согласно документу, будет проводиться совместная работа по продвижению туристского потенциала региона и турпродукта компании, обмен опытом, экспертной оценке, проведению мероприятий. В TUI Россия считают, что у Башкирии есть все для того, чтобы стать популярным направлением у туристов.